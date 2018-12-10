رياضة | إنبي يفاوض باسم مرسي ونجل فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يفاوض باسم مرسي ونجل فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو نادي إنبي خط المفاوضات مع ثنائي الزمالك باسم مرسي وسيف فاروق جعفر للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل مرسي في يناير القادم وخروجه للإعارة لأي نادي بسبب عدم حاجة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق له، في الوقت الذي لم يتم قيد سيف فاروق جعفر في صفوف الفريق الأول حتى الآن.

ورغم اقتراب باسم مرسي من الانضمام إلى صفوف سموحة لكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي بسبب عدم الاتفاق بين إدارة الناديين على تفاصيل الصفقة.