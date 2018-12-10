رياضة | الإسماعيلي للزمالك: المحمدي ومتولي مش للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي للزمالك: المحمدي ومتولي مش للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الإسماعيلي المفاوضات حول صفقة انتقال ثنائي الفريق باهر المحمدي ومحمود متولي إلى صفوف الزمالك في ميركاتو الشتاء.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات قوية من قبل مسئولي الزمالك مع إدارة الإسماعيلي لضم الثنائي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب مسئولي الدراويش الذين طالبوا بتأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري وخوفهم من ثورة غضب الجماهير حال بيع أي لاعب في يناير القادم.

ويمر فريق الإسماعيلي بفترة من عدم تذبذب النتائج على خلفية الهزائم في بطولة الدوري بالإضافة إلى تراجع مستوى العديد من لاعبي الفريق.