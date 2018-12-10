رياضة | انطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة بالإسماعيلية "قد التحدي" برئاسة أمل مبدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة بالإسماعيلية "قد التحدي" برئاسة أمل مبدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلق منذ قليل، المؤتمر الأول لذوى الإعاقة، تحت عنوان "قد التحدى"، وذلك برئاسة المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي، ورعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتبار ٢٠١٨ عاما لذوى الإعاقة.

وقالت المهندسة أمل مبدي، إن قضية الإعاقة شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل اهتمام السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة نحو تمكين ودمج هذه الشريحة الهامة فى المجتمع، وجاءت مبادرة فخامته باعتبار ٢٠١٨ عاما لذوي الإعاقة، تتويجا لتلك الجهود.

وتابعت "خروج قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور، في فبراير الماضي، كان نقلة كبيرة في هذا المجال، خاصة مع تضمنه الكثير من المكتسبات في مجالات التعليم والصحة والإتاحة والعمل والحقوق والحريات، وننتظر جميعا خروج اللائحة التنفيذية، لتفعيل مواده، التي يستفيد منها أكثر من ١٢ مليون مواطن مصري.

وأشارت مبدي إلي أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والرئيس الشرفى للإتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية، قدم الرعاية والدعم للمؤتمر، وتوفير عدد كبير من الكراسى الكهربائية المتحركة، التي تم توزيعها أثناء المؤتمر، بجانب كورسات علاجية وألعاب تعليمية لتنمية وتطوير الأطفال ذوي الإعاقة.