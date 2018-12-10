رياضة | رسميا.. ميسي غزة يوقع على عقود انضمامه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميسي غزة يوقع على عقود انضمامه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الفلسطيني محمود السلمي "ميسي" على عقود انضمامه للنادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف. وتواجد ميسي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بصحبة وكيل أعماله تامر النحاس، حيث التقى بمحمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

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