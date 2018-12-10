رياضة | المقاولون يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مسؤولو نادي المقاولون العرب حقيقة رحيل هداف الفريق أحمد علي، إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونفى مسؤولو المقاولون العرب، مفاوضات الأهلي، لضم أحمد علي في الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا نية لبيع أي لاعب في شهر يناير المقبل.
ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.
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