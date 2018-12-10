رياضة | آريين روبن يلمح لاعتزاله نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آريين روبن يلمح لاعتزاله نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال لاعب بايرن ميونخ الألماني، آريين روبن، إنه لا يستبعد اعتزال كرة القدم مع نهاية مشواره مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبن (34 عاماً) في تصريحات نشرتها مجلة كيكر في نصختها الصادرة اليوم الإثنين: "ربما أخرج بشكل كلي".

وأعلن روبن مؤخراً أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع بايرن ميونخ، لتكون نهاية مشوار دام عشرة أعوام للاعب الهولندي ضمن صفوف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال روبن: "بالطبع هذا الأمر يشكل خطوة كبيرة.. ولا يمكن اتخاذ قرار كهذا في يوم واحد.. فكرت بهذا الشأن لوقت طويل وبشكل جاد.. لكنني الآن سعيد للغاية باتخاذ هذا القرار وإعلانه".

وأضاف اللاعب الهولندي: "الآن تأكدت المشاعر الجيدة لدى الجماهير والنادي.. كان الوقت المناسب".

وقال روبن إن "مستقبله سيتوقف على الخيارات التي ستكون متاحة أمامه بنهاية الموسم".

وأضاف اللاعب: "إذا وصلني عرض أقنعني بنسبة 100%، وشعرت بالرغبة في قبوله ، سأواصل اللعب، وإن لم يصل عرض مثالي بالنسبة لي، قد تكون النهاية".

وتوج روبن خلال مشيرته الاحترافية بألقاب في هولندا وكذلك إنجلترا وإسبانيا إلى جانب لقب البوندسليغا سبع مرات ولقب كأس ألمانيا أربع مرات، وسجل هدف الفوز لبايرن في شباك بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013، العام الذي توج خلاله بايرن بثلاثية الدوري والكأ ودوري الأبطال.