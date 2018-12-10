رياضة | "ميسي" يشتري طائرة جديدة بـ13 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" يشتري طائرة جديدة بـ13 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بأداء أسطوري تألق قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي (31 عاماً)، في مباراة فريقه بالجولة 15 من الدوري الإسباني، وسجل هدفين رائعين في مرمى إسبانيول، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4-0 في "ديربي" كاتالونيا.

واعتقد البعض أن "البرغوث" الأرجنتيني يرد بذلك على حلوله في المرتبة الخامسة لقائمة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 2018، التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، غير أن ميسي نفى ذلك.

لكن ربما يكون هناك سبب آخر للتألق، هو فرحته بشراء طائرة خاصة جديدة له ولعائلته قبل تلك المباراة، بلغ ثمنها نحو 13 مليون يورو، حسبما نقلت صحيفة "إيه أس" الإسبانية.

ومن جابنها قالت صحيفة بيلد الألماني إن ميسي جهز الطائرة وفقاً لذوقه، إذ رسم على الزعنفة الرأسية في مؤخرة الطائرة الرقم 10، رقم قميصه، أما سلم الطائرة الذي يمكن طيه، نقش عليه أسماء أعضاء عائلته.

وكتبت بيلد تقول ميسي: "اشترى لنفسه طائرة أولاً ثم جعل الكرة تحلق"، في إشارة إلى الركلتين الحرتين، اللتين سددهما بشكل خرافي وأحرز منهما هدفيه في المباراة.

وفي الركلة الأولى (الدقيقة 17) سجل الكرة في الزاوية اليمنى، وفي الثانية (الدقيقة 65) سدد الكرة في الزاوية اليسرى، وبذلك يكون ميسي سجل في 2018 تسعة أهداف من ركلات حرة.

كما قام بـ"عزف منفرد" وصنع هدف رائع لعثمان ديمبيلي، سجل من خلاله النجم الفرنسي الهدف الثاني لفريقه، ليتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني متقدماً على إشبيلية بثلاث نقاط.