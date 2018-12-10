مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 3 مواجهات بالدوري وأخرى إنجليزية

القاهرة - مصراوي: تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري، بـ3 مواجهات. المقاولون - بتروجيت 2:45 المصري - الداخلية 5:00 بيراميدز - حرس الحدود 7:30 وتنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي النيل للرياضة، وأون سبورت. كما تختتم مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهة واحدة إيفرتون - واتفورد 10:00 بى أن سبورت 2 HD كذلك تختتم مواجهات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني بمواجهة أتليتك بلباو - جيرونا بى أن سبورت 3 HD وتقام مواجهة بكأس زايد للأندية الأبطال اتحاد العاصمة...

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