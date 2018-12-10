مصدر لمصراوي: ستيف بروس مرشح لقيادة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

صرح مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الانجليزي ستيف بروس، المدير الفني السابق لأستون فيلا الإنجليزي، ضمن الأسماء المرحشة لتولى منصب المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قام بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، من منصب المدير الفني للفريق، وإعلان محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأشار مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ستيف بروس يعد مرشحا بقوة لقيادة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، بصحبة 3 من مساعديه، مدرب حراس ومحلل أداء ومخطط أحمال، وقد تشهد الساعات تطورات في الأمر.

وسبق وتدرب لاعبين مصريين على يد ستيف بروس، وقت قيادته لفريق هال سيتي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري عاصم علام، حيث لعب للفريق محمد ناجي "جدو"، وأحمد فتحي، بجانب أحمد المحمدي، الذي انتقل مع المدرب أيضا لنادي أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والمسؤول عن متابعة قطاع كرة القدم، أن ملف المدير الفني الأجنبي في يد محمود الخطيب، وسوف يتم الإعلان عن إسم المدرب عندما يتم التوصل لإتفاق نهائي معه.