تقرير: صحفي وهمي صوّت بجائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم (2)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أثار تقرير نشره موقع صحيفة الوطن بجزر القمر، عن هوية الصحفي الممثل لبلادها في قائمة ترشيحات أفضل لاعب في العالم بجائزة فرانس فوتبول الجدل حول صحة عملية التصويت.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها شهادة صحافيًا محليًا يُدى تويمينو عبدو، الذي نفى وجود صحفي ببلاده يحمل اسم عبدو بوينة: "في هذا الشأن كان هناك صحفيين رياضيين، الأول للنسخة الفرنسية اسمه عبدول يوسف وشريف أوسيني للنسخة العربية من ذات الموقع".

وكانت فرانس فوتبول قد أشارت إلى أن عبدو بوينة، الذي يعمل لصالح موقع ALBaladcomores كان ممثلاً لصحافي جزر القمر؛ حيث جاءت ترشيحاته في الجائزة كالتالي:"مبابي، مودريتش، كريستيانو رونالدو، هازارد، محمد صلاح".

وأشار تقرير صحيفة جزر القمر إلى أن موقع ALBaladcomores أُغلق منذ 6 سنوات تقريبًا.

وتوّج الكرواتي لوكا مورديتش بجائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في عام 2018 خلال الحفل الذي أُقيم يوم لاثنين 3 ديسمبر الجاري.

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