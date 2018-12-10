تصويت فرانس فوتبول.. صحفي ترينداد توباجو يكشف: صلاح حصل على نقاط أكثر بالخطأ (1)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أثار لاسانا ليبورد، صحفي موقع "Wired868" في دولة ترينداد وتوباجو الجدل حول صحة عملية التصويت في جائزة البالون دور التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول بالإشارة إلى إنهم غيروا ترتيب الترشيحات التي أرسلها لهم بخصوص جائزة أفضل لاعب في العام.

يلا كورة تواصل مع الصحفي لاسانا ليبورد؛ حيث أوضح أن مسؤولي مجلة فرانس فوتبول تواصلوا معه واعتذروا له عن الخطأ في ترتيب اختياراته ضمن جائزة الأفضل.

وزاد لاسانا ـ الذي أرسل لنا صورة لمراسلته مع الصحيفة باختياراته للجائزة: "اعتذروا لي عن هذا الخطأ؛ حيث طالبونني بأن أُرقّم أصواتي في المستقبل حتى يسهل عليهم الأمر، وسأفعل هذا بالتأكيد تجنبًا لأي خطأ مشابه".

ولكن صحفي ترينداد وتوباجو، رفض منحنا صورة لنص اعتذار مجلة فرانس فوتبول له، مُعللًا الأمر بقوله: "لا أود الحديث نيابة عنهم لأنني غير متأكد إذا ما صرحوا ببيان رسمي أم لا بهذا الشأن ولكنني تلقيت اعتذارًا وقبلته".

وأتم لاسانا، حديثه بالإشارة إلى أنه "لم يسمع عن أي حوادث أخرى تم تغيير فيها الأصوات عند التصويت للجائزة": "في حالتي تم التواصل معي عبر البريد الإلكتروني وطلبوا تصويتي بنفس الطريقة".

وكان لاسانا قد غرد على حسابه بموقع تويتر مؤخرًا: "اختياراتي لجائزة لاعب العام كانت يجب أن تكون: (ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، جريزمان..).. لقد صوّت لسنوات عديدة في هذه الجائزة المرموقة دون أي مشكلة لا أعرف ماذا حدث هذه المرة، ولكنني امتلك تسجيلاً لاختياراتي"

وأعلنت فرانس فوتبول عن ترتيب قائمة اللاعبين الأفضل في العالم لصحفي ترينداد، وجاءت عكس ما صوّت به الصحفي، كالتالي: جريزمان، ومحمد صلاح، وكرستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، وليونيل ميسي.