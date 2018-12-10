محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري، بـ3 مواجهات. المقاولون - بتروجيت 2:45 المصري - الداخلية 5:00 بيراميدز - حرس الحدود 7:30 وتنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي النيل للرياضة، وأون سبورت. كما تختتم مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهة واحدة إيفرتون - واتفورد 10:00 بى أن سبورت 2 HD كذلك تختتم مواجهات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني بمواجهة أتليتك بلباو - جيرونا بى أن سبورت 3 HD وتقام مواجهة بكأس زايد للأندية الأبطال اتحاد العاصمة والمريخ السوداني 7:00 عبر قناة أبو ظبي الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 3 مواجهات بالدوري وأخرى إنجليزية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .