الإنجليزي ستيف بروس يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي

المدرب الإنجليزي ستيف بروس كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال دخل المدرب الإنجليزي ستيف بروس دائرة الترشيحات الخاصة باختيار المدير الفني الجديد لفريق الأهلي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي أقيل من منصبه.

وكان البرازيلي دونجا قد دخل أيضاً ترشيحات قيادة الأهلي في

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً ، اليوم الاثنين ، بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقيادة قطاع الكرة. أقيل من منصبه.وكان البرازيلي دونجا قد دخل أيضاً ترشيحات قيادة الأهلي فيالساعات الماضية.ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً ، اليوم الاثنين ، بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقيادة قطاع الكرة.

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