الأهلي يواجه السادات وديًا استعدادًا لمباراة جيما

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية في الواحدة ظهر اليوم أمام فريق السادات، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة جيما الأثيوبيالمقبلة.
وسيمنح محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر في هذه المباراة فرصة المشاركة للاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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