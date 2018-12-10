بالفيديو.. ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو

حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني فوزًا صعبًا على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بلقب بطولة كأس أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، بقلب العاصمة الإسبانية مدريد، فى إياب نهائي كأس البطولة.
تقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول عبر اللاعب داريو بينيديتو من خلال
وتعادل ريفر بليت عند الدقيقة 68 عبر اللاعب لوكاس براتو من خلال كرة عرضية أمام المرمى حولها داخل الشباك بشكل رائع.
وفى الشوط الإضافى الثاني سجل الكولومبي خوان مونتيرو لاعب ريفر بليت هدفًا قاتلًا لفريقه
ثم أطلق جونزالو مارتينيز رصاصة الرحمة على بوكاجونيورز بهدف ثالث فى الثواني الأخيرة، مستغلًا خروج حارس بوكا جونيورز من مرماه في هجمة لفريقه، ليضعها فى الشباك الخالي.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2) على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، علمًا بأنه لم يتم اللجوء لاحتساب قاعدة الهدف خارج الأرض، وبذلك تصبح نتيجة الفوز 5-3 لصالح ريفر بليت.
تستعرض "بوابة الوفد" لقرائها ملخص المباراة.
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