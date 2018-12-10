ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأهلي وطلائع الجيش

كتب - رامي جمال:

فاز الفريق الكروي بالأهلي على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، مساء أمس الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها ملخص المباراة.

أحرز أهداف الأهلى مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31، وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من

عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة، ويصعد المارد الأحمر خمسة مراكز، حيث ارتقى للمركز الخامس بدلًا من العاشر، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.شاهد الفيديو: