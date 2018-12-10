رياضة | طنطا يخوض وديتين استعدادا لأبوقير بالجولة الختامية للدور الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يخوض وديتين استعدادا لأبوقير بالجولة الختامية للدور الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي طنطا مباراة ودية عصر اليوم، مع نادي سمنود أحد فرق القسم الثالث، ويواجه في الودية الثانية نادي مصر يوم الخميس المقبل علي ملعب نادي طنطا، استعدادا للجولة المقبلة لدوري القسم الثاني، حيث يريد أيمن المزين المدير الفني، تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في المرحلة الماضية، بجانب تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا معرفة مستوي الناشئين الذي تم تصعيدهم مؤخرا وهم "عمرو نبيل، وكريم عبدالرحمن، ومتعب، والصباحي، وأسامة النجار" ومعرفة مدي الاستفادة منهم.

وذلك استعداد لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمقرر له يوم الخميس 20 ديسمبر بالجولة الختامية من مواجهات الدور الأول للمجموعة الثالثة بحري.

يذكر أن طنطا يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة بعد الفوز علي سيدي سالم في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف.