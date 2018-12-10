رياضة | الأهلي يرفع الحمل التدريبي للاعبي اليد بسبب توقف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع الحمل التدريبي للاعبي اليد بسبب توقف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة للتدريبات، عقب حصولهم على راحة عدة أيام؛ بسبب توقف مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات البدنية للاعبين، على أن تكون الفترة الحالية بمثابة فترة إعداد مصغرة بعد نهاية مباريات الدور الأول من بطولة الدوري.

ويغيب عن تدريبات الفريق 7 لاعبين وهم: محمد عصام الطيار وعمر حجاج وإسلام حسن وإبراهيم المصري، وعمر الوكيل «بكار» وأحمد خيري عبدالرحمن فيصل؛ بسبب التواجد في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة العالم.