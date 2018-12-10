رياضة | إسراء سيد: جاهزون للفوز بكل البطولات.. والموسم مليء بالصعوبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسراء سيد: جاهزون للفوز بكل البطولات.. والموسم مليء بالصعوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إسراء سيد، لاعبة فريق اليد بالنادي الأهلي إن الفريق يخوض موسما صعبا ومليئا بالضغوطات، ولكن لاعبات الأهلي مستعدات بشكل جيد لحصد كل البطولات والمنافسة بشكل جاد هذا الموسم.

وقالت إسراء إن المنافسة هذا الموسم على الألقاب المحلية ستكون صعبة للغاية مع تحسن أداء ومستوى التدعيم في كثير من الفرق، وهذا ما توقعه الجهاز الفني، واعد برنامج إعداد على أعلى مستوى للفريق قبل بداية الموسم.

وأضافت لاعبة الأهلي أن الفريق واجه بداية هي الأصعب من عدة مواسم في الدوري ومنطقة القاهرة؛ بسبب بعض الغيابات التي واجهها نظرا لكثرة الإصابات التي واجهها الأهلي مع بداية الموسم.

وأشادت إسراء بالروح الموجودة بين لاعبات الأهلي خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الجميع يقاتل لرفعة اسم النادي الأهلي وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق واللاعبات في كل الأوقات الصعبة.