رياضة | "رجال السلة" يبدأ الاستعداد لنصف نهائي دوري المرتبط

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يبدأ الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين تدريباته؛ استعدادا لمواجهة سبورتنج ذهابا وإياب في الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط للمحترفين. ويعود الفريق لاستئناف التدريبات بعد قيام طارق خيري، المدير الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب تخطي عقبة الزمالك في دور الثمانية من البطولة. ويسعى طارق خيري إلى تجهيز اللاعبين من كافة النواحي لمباراتي سبورتنج المقرر أن تقاما يومي الخميس والجمعة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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