رياضة | الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سبورتنج بدوري السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سبورتنج بدوري السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق غدا الثلاثاء في الإسماعيلية؛ استعدادا لمواجهتي سبورتنج في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأوضح أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا؛ من أجل فرض أكبر قدر من التركيز، في ظل السعي نحو تقديم عروض قوية والتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الفريق قد تخطى عقبة الزمالك في دور الثمانية ليضرب موعدا مع فريق سبورتنج في الدوري قبل النهائي من منافسات البطولة.