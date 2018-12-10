رياضة | أهلي ٢٠٠٢ يواجه المقاولون العرب وديًا.. غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠٢ يواجه المقاولون العرب وديًا.. غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفا غدًا الثلاثاء على فريق المقاولون العرب، في مباراة ودية تجمع بينهما بالجبل الأخضر.

الفريق الذي يضم لاعبي تحت ١٦ سنة بالأهلي يخوض مجموعة من المباريات الودية بشكل أسبوعي، لتعويض غيابه عن المباريات الرسمية منذ انتهاء بطولة منطقة القاهرة الشهر الماضي، وعدم إقامة بطولة قطاعات حتى الآن.

وأنهى فريق ٢٠٠٢ بطولة منطقة القاهرة وهو في صدارة المجموعة السابعة، بعدما حصد ١٨ نقطة من الفوز في كل مبارياته الست بالمجموعة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي؛ ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.