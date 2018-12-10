رياضة | شباب الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ تدريباته اليوم الاثنين، بعد حصوله على راحة أمس الأحد.

وحصل شباب الأهلي على راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب الفوز أول أمس السبت على فريق النجوم، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الجمهورية للشباب.

ويبدأ شباب الأهلي من اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة، والتي ستكون أمام فريق إنبي، على ملعبه، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الموسم.

ويتربع فريق ٩٧ بالأهلي بقيادة مدربه عادل عبد الرحمن على صدارة الترتيب برصيد ٣٤ نقطة، بعدما فاز في ١١ مباراة وتعادل في مباراة واحدة فقط.