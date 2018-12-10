رياضة | جاريدو يبحث عن رقم خاص في لقاء الإسماعيلي والرجاء

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تعتبر مباراة الإسماعيلى والرجاء القادمة، الرابعة للأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق المغربى ضد الدراويش، طوال حياته التدريبية.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

حيث سبق وقاد ناديى الأهلى المصرى والرجاء المغربى ضد الإسماعيلى فى 3 مباريات خلال بطولتين مختلفتين، انتهت جميعها بالتعادل وذلك على النحو التالى:-

فى موسم 2014 / 2015 تولى قيادة الفريق المصرى لأكثر من 10 شهور، لعب ضد الدراويش فى مباراتين بمسابقة الدورى العام، وفي يوم 22 أكتوبر 2014 ضمن منافسات الجولة الـ 5 التى انتهت بالتعادل السلبى.