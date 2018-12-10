رياضة | الإسماعيلي يشيد بمجهودات السفارة المصرية في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يشيد بمجهودات السفارة المصرية في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المستشار محمد الكليه رئيس بعثة الإسماعيلى بالمغرب، بالمجهودات التى تبذلها السفارة المصرية ومسئولى نادى الرجاء لتوفير الراحة الكاملة للدراويش.

ودخل الدراويش معسكرًا مغلقًا بداية من يوم الجمعه الماضى، إستعدادًا لملاقاة النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وتابع أن أحمد عبد الحميد الملحق المالى والإدارى بالسفارة المصرية يقوم بإنهاء كل ما يحتاجه أعضاء البعثة خلال فترة تواجدهم بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف أن ترحيب مسئولى الرجاء يؤكد على توطيد العلاقات بين الشعب العربى وهذا ما يهدف إليه الاتحاد العربى خلال مسابقاته.

وحرص "الكلية" على طمأنة جماهير الدراويش بمستوى الفريق الحالى فى ظل سعى اللاعبين لخطف بطاقة التأهل لمواصلة المشوار العربى.