رياضة | رئيس الإسماعيلي: اللجنة الفنية حددت إحتياجات الفريق والصفقات سترضى طموح الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإسماعيلي: اللجنة الفنية حددت إحتياجات الفريق والصفقات سترضى طموح الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي، المشرف العام على الكرة أن صفقات الفريق الشتوية تسير بشكل جيد وفق الخطة التى حددتها لجنة الكرة التى قام بتشكيلها فى وقت سابق.

أضاف "عثمان" أن اللجنة الفنية قد حددت العديد من الأسماء التى ستصنع الفارق مع الفريق خلال الدور الثانى من مباريات الدورى العام.

وتضم اللجنة العديد من أبناء النادى فى العصر الذهبى وهم: "أحمد العجوز ، أشرف خضر ، محمد وهبة ، أشرف خضر ، طارق زين ، أبو طالب العيسوى ، حمام إبراهيم ، عطية صابر ، إسلام الشاطر" بالإضافة إلى

أعضاء الجهاز الفني الحالى محمد محسن أبو جريشة و أحمد قناوى.

وبدأت اللجنة عملها منذ فترة ليست بالقصيرة لتحديد إحتياجات الفريق من لاعبين أجانب أو محليين حتى يتفادى النادى ما حدث بداية الموسم الحالى من اختيارات بعض اللاعبين الأجانب من قبل المدير الفنى السابق لم يحالفهم التوفيق مع الفريق.