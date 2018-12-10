رياضة | الأهلي يخوض ودية أمام السادات استعدادا لمباراة جيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض ودية أمام السادات استعدادا لمباراة جيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية في الواحدة ظهر اليوم أمام فريق السادات، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة جيما الأثيوبي المقبلة.

وسيمنح محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر في هذه المباراة فرصة المشاركة للاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام طلائع الجيش.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.