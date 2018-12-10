رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يصدم "الخطيب" ويتمسك بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يصدم "الخطيب" ويتمسك بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الدولي التونسي علي معلول مدافع الأهلي بالرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية أن علي معلول يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي بعد العرض المغري الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية من أحد فرق البريمير ليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم الصفاقسي السابق رفض كل إغراءات إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتجديد تعاقده مع الفريق وتمسك بالرحيل سواء للدوري الإنجليزي أو العودة للدوري التونسي لأسباب أسرية بعدما رزق بمولده الجديد منذ عدة أيام".