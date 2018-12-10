رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة لجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي التواصل مع الجهات الأمنية لتحديد عدد الجماهير في مباراة جيما أبا جيفر بطل إثيوبيا، الجمعة المقبلة في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في حضور عدد كبير من الجماهير في المباراة الإفريقية، أملا في تحقيق فوز كبير في ضربة البداية.

وكان الأهلي قد حدد ملعب السلام أو برج العرب لاستضافة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفر بطل إثيوبيا.