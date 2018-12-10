تركي آل الشيخ: صفقتان مدويتان خلال أيام

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومستثمر نادي بيراميدز، أن هناك صفقتين مدويتين سيتم الكشف عنهم خلال أيام.

وكتب آل الشيخ، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فجر اليوم الاثنين “صفقتين خلال أيام إن شاء الله، مدويتين”.

وسبق وأعلن نادي بيراميدز، عن تعاقده رسميا مع الثلاثي عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي، وإيريك تراوري لاعب وسط مصر المقاصة، بجانب الفلسطيني حامد حمدان.

الجدير بالذكر، أن آل الشيخ، صرح في فترة سابقة، أن هناك 5 صفقات شتوية لنادي بيراميدز من العيار الثقيل، لتدعيم الفريق الذي يتولى قيادته حاليا حسام حسن.

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