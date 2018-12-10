اخبار الرياضه

عضلات لوكاكو أزمة فى مانشستر يونايتد

0 نشر
0 0

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم عضلات لوكاكو أزمة فى مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أنه كان في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من عضلاته حتى يستعيد لياقته ومستواه في الممتاز لكرة القدم.

e1ecf6c2ec.jpg

وكان المهاجم البالغ عمره 25 عاما هو هداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي برصيد 27 هدفا في كل المسابقات كما قاد بلجيكا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018 لكنه سجل ستة أهداف في 20 مباراة مع ناديه بالموسم الجاري.

61bce43270.jpg

وقال لوكاكو بعدما سجل هدفا في فوز مانشستر يونايتد 4-1 على فولهام في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي "أنا والجهاز الطبي أجرينا الكثير من الفحوص لنعرف أين تكمن المشكلة"، مضيفاً، "تكونت بعض العضلات خلال كأس العالم لكن في الدوري الإنجليزي لا يمكنني اللعب بنفس هذا القدر من العضلات كما يحدث في المباريات الدولية.

2e26401caa.jpg

تابع لاعب مانشستر يونايتد "كنت أعلم أني في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من العضلات لذا ابتعدت لفترة عن صالة الألعاب "، كما أكد لوكاكو، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات مع مانشستر يونايتد، أنه كان يعاني من الإرهاق في بداية الموسم الجاري.

e837457ae5.jpg

وقال "بعد كأس العالم أعتقد أني كنت مرهقا بعض الشيء لم أكن ألعب بالقوة اللازمة والحماس اللازم. الآن أعتقد أني استعدت مستواي مجدداي وأصبحت جاهزا"، وكان الفوز على فولهام هو الأول لفريق مانشستر يونايتد في أربع مباريات بالدوري الممتاز ليتقدم الفريق ويصبح سادسا.

9459600566.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن عضلات لوكاكو أزمة فى مانشستر يونايتد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى