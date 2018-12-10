شكرا لقرائتكم عضلات لوكاكو أزمة فى مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أنه كان في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من عضلاته حتى يستعيد لياقته ومستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان المهاجم البالغ عمره 25 عاما هو هداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي برصيد 27 هدفا في كل المسابقات كما قاد بلجيكا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018 لكنه سجل ستة أهداف في 20 مباراة مع ناديه بالموسم الجاري.

وقال لوكاكو بعدما سجل هدفا في فوز مانشستر يونايتد 4-1 على فولهام في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي "أنا والجهاز الطبي أجرينا الكثير من الفحوص لنعرف أين تكمن المشكلة"، مضيفاً، "تكونت بعض العضلات خلال كأس العالم لكن في الدوري الإنجليزي لا يمكنني اللعب بنفس هذا القدر من العضلات كما يحدث في المباريات الدولية.

تابع لاعب مانشستر يونايتد "كنت أعلم أني في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من العضلات لذا ابتعدت لفترة عن صالة الألعاب الرياضية"، كما أكد لوكاكو، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات مع مانشستر يونايتد، أنه كان يعاني من الإرهاق في بداية الموسم الجاري.

وقال "بعد كأس العالم أعتقد أني كنت مرهقا بعض الشيء لم أكن ألعب بالقوة اللازمة والحماس اللازم. الآن أعتقد أني استعدت مستواي مجدداي وأصبحت جاهزا"، وكان الفوز على فولهام هو الأول لفريق مانشستر يونايتد في أربع مباريات بالدوري الممتاز ليتقدم الفريق ويصبح سادسا.