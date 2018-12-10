شكرا لقرائتكم سعد بقير يتحدث عن كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سعد بقير لاعب منتخب تونس ونادي الترجي عن مشاركة فريقه فى بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد غد الاربعاء فى دولة الإمارات بمشاركة 7 أندية هى، ريال مدريد (بطل أوروبا) والعين (بطل الدورى الإماراتى) وجوادالاخارا المكسيكى (بطل كونكاكاف) وتيم ويلنجتون النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) بجانب الترجى التونسى بطل دوري أبطال أفريقيا، وريفربليت الارجنتيني في بطل كأس ليبرتادوريس.

وقال سعد بقير فى تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، "أنا جاهز للمشاركة في مونديال الأندية بنسبة 90%، وقد أشارك في جزء من المباراة الأولى للفريق في البطولة، ونستعد بشكل جيد لمواجهته في مباراتنا الأولى بعد أن تعرف الجهاز الفني على نقاط قوة وضعف الفريق، بالتأكيد نحترم فريق العين، وأعتقد أن المباراة ستكون ديربي بطعم خاص وتحظى بالإثارة والمتعة والحضور الجماهيري الغفير".

ويلتقي الترجي التونسي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة العين الإماراتي الذي يضم اللاعب المصري حسين الشحات مع ويلنجتون النيوزيلندي.

وعن التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا، قال سعد بقير، "منذ بداية الموسم هدفنا كان المنافسة على اللقب الأفريقي، بالفعل بدايتنا كانت صعبة ولكن بعد وصولنا إلى نصف النهائي توقعنا الفوز بالبطولة والذي جاء بعد جهد وتعب، ولذلك كانت الفرحة طاغية خاصة وأنها جاءت على حساب الأهلي المصري الذي تفوق علينا في السنوات الأخيرة وبعد أحداث مباراة الذهاب والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف ولكن لم يساورنا الشك في قدرتنا على الفوز والتتويج باللقب".

وأضاف "بصراحة لم أتوقع تسجيل هدفين، كنت متفائل بتسجيل هدف واحد، ولكن حالفني الحظ وسجلت هدفاً ثانياً غالياً فتح الطريق أمامنا نحو البطولة، وأعتبرهما أغلى هدفين في تاريخي، وللعلم الهدف الثاني الذي سجلته هو أول هدف أحرزه بالرأس في حياتي"