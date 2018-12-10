شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ملامح فريق جيما الأثيوبى ..منافس الأهلى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع جيما ابا حيفار الأثيوبى يوم 14 ديسمبر الجارى بمنافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ، بينما تقام مباراة العودة بين الفريقين بإثيوبيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه.

ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن جيما أبا جيفار الأثيوبى منافس الأهلى فى المواجهة الأفريقية:



فريق جيما الاثيوبى

ينتمى فريق جيما إلى مدينة جيما الأثيوبية، و الملابس الرسمية للاعبين طاقم أحمر اللون، به خطين باللون الأبيض.

كان الفرق يلعب فى دورى الدرجة الأولى ولكنه هبط للدرجة الثانية موسم 2016 ، ثم عاد فى الموسم التالى للأضواء مرة أخرى، و حقق لقب البطولة الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخه برصيد 55 نقطة بالتساوى مع سان جورج لكنه حصل على اللقب بفارق الأهداف.



جيما الاثيوبى

مشاركته فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية هى الأولى فى تاريخه، وقد بدأ المشوار بالبطولة الأفريقية بالفوز على أساس تليكوم الجيبوتى 3/1 ، والتعادل معه فى الإياب 2/2.



افولابى مهاجم الاسماعيلى

ومن أشهر نجوم فريق جيما الأثيوبى أفولابى لاعب الإسماعيلى السابق، و مامادو سيدى بيه .