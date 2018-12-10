شكرا لقرائتكم خبر عن "أشعة "العضلة الخلفية لسعد سمير تحديد مدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري سعد الدين سمير مدافع الأهلي، اليوم الاثنين، أشعة على العضلة الخلفية، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتى حسمها الاحمر بهدفين دون رد ، وكان سعد قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام طلائع الجيش في الدقيقة 73 بعد شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وستحدد الأشعة التي سيجريها سعد سمير حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة، ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.