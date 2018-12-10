وزارة الشباب الرياضة تبدأ فى تطوير استاد المنصورة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات فى زيارة الملاعب المتفق عليها لتطويرها، بعد البروتوكول الذى وقعه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤخرًا.

وقامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات، بزيارة استاد المنصورة اليوم الاثنين، والذى يأتى ضمن الاستادات المتفق عليها لتطويرها.

ومن المنتظر، أن تقوم اللجنة تفقد كل منشآت الاستاد لرفع تقرير لوزير الشباب والرياضة بما يحتاجه الاستاد من تطوير وصيانة لبدأ تنفيذ خطة تطويره خلال أيام.