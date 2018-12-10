عبدالفتاح: هدف الجيش في الأهلي "صحيح".. وهناك شروط لطلب حكام أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة الحكام، صحة هدف طلائع الجيش في شباك الأهلي خلال المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأحد.

وكان مسؤولو طلائع الجيش، قد أبدوا استيئاهم من عدم احتساب هدف طلائع الجيش في شباك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى 2-1 للمارد الأحمر ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ14 بملعب استاد السلام.

وأشار عبدالفتاح في تصريحات لراديو "9090" "بعد أي لقاء يحدث به خطأ تحكيمي يتم تداول أخبار عن عقوبات وإيقافات للحكام، أؤكد أن أي قرار يخص الحكام لا يتم إعلانه في وسائل الإعلام".

وتابع "سمير جمال الحكم المساعد بمباراة الأهلي وطلائع الجيش يعد من أفضل المساعدين في إفريقيا وليس في مصر فقط، والخطأ أمر وارد، والجميع شاهد نهائي القرن بين الريفر والبوكا، كان هناك أخطاء تحكيمية رغم وجود تقنية حكم الفيديو".

وشدد "هدف طلائع الجيش في الأهلي صحيح، ولا يوجد ما يمنعنا من الاعتراف بالأخطاء".

واستمر "استقدام حكام أجانب للمباريات قرار يخص اتحاد الكرة، ويجب توافر شروط لكي يتم الموافقة عليه، هناك حكام عرب وكذلك من دول أوروبية، سواء مقابل 15 ألف دولار أو 25 ألف، لكن في النهاية القرار بيد اتحاد الكرة".

واختتم تصريحاته قائلا "على اي نادي يرغب في وجود حكم أجنبي بمبارياته، أن يقدم طلبا قبل المباراة بـ10 أيام، بجانب دفع الأموال مع الخطاب، وينتظر قرار اتحاد الكرة في النهاية".