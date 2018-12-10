مستند.. ننشر محضر جلسة نظر دعوى بطلان الانتخابات التكميلية

شيماء منصور

كتب - كريم عبد المحسن:

حصلت "الوفد"، على محضر جلسة مركز التسوية والتحكيم، لنظر دعوى شيماء منصور المحكمة الدولية والمرشجة السابقة في الانتخابات التكميلية للجيلاية.

وقرر مركز النسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، في جلسة الأمس، التأجيل إلى يوم 30 ديسمبر الجاري.

وحركت شيماء منصور دعوى قضائية ضد

اتحاد الكرة للمطالبة ببطلان الانتخابات التكميلية التي أجريت في أكتوبر الماضي.

وكانت شيماء منصور خسرت الانتخابات التكميلية أمام د.دينا الرفاعي على مقعد المرأة في اتحاد الكرة.





