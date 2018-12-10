- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شيماء منصوركتب - كريم عبد المحسن:
حصلت "الوفد"، على محضر جلسة مركز التسوية والتحكيم، لنظر دعوى شيماء منصور المحكمة الدولية والمرشجة السابقة في الانتخابات التكميلية للجيلاية.
وقرر مركز النسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، في جلسة الأمس، التأجيل إلى يوم 30 ديسمبر الجاري.
وحركت شيماء منصور دعوى قضائية ضد
وكانت شيماء منصور خسرت الانتخابات التكميلية أمام د.دينا الرفاعي على مقعد المرأة في اتحاد الكرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. ننشر محضر جلسة نظر دعوى بطلان الانتخابات التكميلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .