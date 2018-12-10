تاجيل دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة الى 30 ديسمبر

شيماء منصور كتب - كريم عبد المحسن: قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية، تاجيل دعوى شيماء منصور المحكمة الدولية والمرشجة السابقة في الانتخابات التكميلية للجيلاية ضد اتحاد الكرة الى 30 ديسمبر. ضد اتحاد الكرة الى 30 ديسمبر. وحركت شيماء منصور دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة للمطالبة ببطلان الانتخابات التكميلية التي اجريت في اطتوبر الماضي. وكانت شيماء منصور خسرت الانتخابات التكميلية امام د.دينا الرفاعي على مقعد المرأة في اتحاد الكرة.

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