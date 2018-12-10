ملخص مباراة الاهلى وطلائع الجيش

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الاهلى وطلائع الجيشكتب- رامي جمال:
فاز الفريق الكروى بالأهلى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء امس، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها ملخص المباراة.
احرز اهداف الأهلى مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من
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