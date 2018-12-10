تركي آل الشيخ: صفقتان سوبر في الطريق لبيراميدز

كتب – محمد اللاهوني:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن دعم فريق نادي بيراميدز بصفقتين "سوبر" مؤكدا أنه سيتم الكشف عن اللاعبين خلال يومين عدى أقصى تقدير.

وأكد آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "صفقتان سوبر خلال يومين"، في إطار حملة دعم الفريق لمواصلة مشواره

ويخوض بيراميدز مباراة قوية مساء اليوم أمام حرس الحدود على ملعب الدفاع الجوي بحثا عن ٣ نقاط جديدة تحافظ على آمال المنافسة للنهاية على لقب الدوري.