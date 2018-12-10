هليوليدو ينظم ندوة ثقافية ورياضية الجمعة المقبلة

كتب - محمد اللاهوني:

ينظم نادي هليوليدو الرياضي برئاسة المهندس أحمد عيد، ندوة ثقافية بعنوان" عيشها بسعادة ملهاش إعادة"، للإعلامي الرياضي ومدرب التنمية البشرية نور خطاب، وذلك يوم الجمعه القادم ١٤ ديسمبر فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء

بمقر النادي بمصر الجديدة.

وتناقش الندوة العديد من الموضوعات التي تهم كل أفراد الأسرة حول النظام الغذائى الصحي وكيفية ممارسة الرياضة وكيفية اختيار الأهالي للرياضة المناسبة لأبنائهم

وما هى العادات والمفاهيم الخاطئة التي يجب تجنبها فى أسلوب حياتنا.

وصرح المستشار رامي رسلان، عضو مجلس إدارة نادي هليوليدو وعضو المكتب التنفيذي، والقائم علي تنظيم هذه الندوة بأنها الأولي فى سلسلة ندوات تثقيفية سوف تقام لأعضاء النادي فى كافة المجالات التى تهم أعضاء النادي.