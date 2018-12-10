توقفات دوري القسم الثاني بين الرفض والقبول

ألقت كثرة توقفات دورى القسم الثانى بظلالها على مسئولى الأندية وانقسم البعض ما بين مؤيد ومعارض خاصة أن البعض يعتبرها فرصة لالتقاط الأنفاس والبعض الآخر يعتبرها تؤثر بالسلب على أداء اللاعبين بسبب افتقادهم حساسية المباريات.

فى الترسانة أبدى طارق سعيد حسانين رئيس النادى عدم رضاه عن سير المسابقة بسبب كثرة التوقفات معللًا ذلك بفقدان اللاعبين حساسية المباريات وارتفاع الأحمال البدنية والفنية لهم عند تواصل المباريات وانخفاضها مرة أخرى بسبب التوقفات التى يرى أنه لا مبرر لها، مبديًا تساؤله إذا كانت لجنة المسابقات تريد مد أجل المسابقة وعدم إنهائها مبكرًا لماذا بدأوها فى هذا التوقيت؟.

وعن أزمات التحكيم قال سعيد إنه ليس من عادته انتقاد التحكيم حيث إن الأخطاء واردة من البشر، مؤكدًا احترامه للجنة الحكام التى تُسند المباريات الثقيلة فى القسم الثانى لحكام على قدر المسئولية.

وفى غزل المحلة أبدى سمير كمونة المدير الفنى للفريق الأول حزنه بسبب تأجيل مباراة الحمام بسبب سوء حالة الطقس مؤكدًا أن لاعبى الفريق كانوا فى حالة فنية ومعنوية عالية بعد الفوز على طنطا وأوضح أن تأجيل المباراة فرصة لتجهيز على عفيفى وحميده على خاصة أنهما من العناصر

الأساسية مضيفًا أن غياب خالد الأخميمى سيؤثر على مستوى الفريق حيث يعتبر الأخميمى من اللاعبين المهمين والذين يتم الاعتماد عليهم بصورة كبيره.

وقال كمونة إنه تولى تدريب الفريق وهو فى المركز الثامن وهو الآن فى المركز الرابع ولو فاز الفريق فى مباراته القادمة أمام الحمام سوف يدخل فى المنافسة بصورة كبيرة مبديًا دهشته من الهجوم غير المبرر من بعض الجماهير قائلا جمهور المحلة ينقسم لجزئين.. جزء تابع للاعبين القدامى ويحاول الضغط على أى جهاز فنى يقود الفريق والغريب أن معظم هؤلاء ليسوا من المحلة وجزء آخر مشجع وداعم للفريق تحت أى ظرف وطالب كمونة الجميع بالإلتفاف حول الفريق من أجل الخروج من محنته.

وعن تدعيمات يناير أكد كمونة أنه رفع تقريرا لمجلس الإدارة بالمراكز التى يحتاجها الفريق والأمر متوقف على النواحى المالية والإدارية.

وعلى الرغم الأزمة التى يمر بها فريق كفر الشيخ إلا أن نبيل محمود المدير الفنى أبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة خاصة أن اللاعبين يؤدون بصورة جيدة

ولكن سوء الحظ يقف حائلًا أمام الفريق.. وقال محمود إن مباراة دمنهور الأخيرة شهدت عدم توفيق كبير للاعبين بعد إهدار ضربة جزاء كانت كفيلة بتحقيق انتصار يحسن ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وفى نادى الحمام قال مصطفى عبده المدير الفنى للفريق إنه كان يتمنى خوض مباراة المحلة واستغلال الدافع المعنوى للاعبين من الفوز على دمنهور والتعادل خارج ملعبه مع المنصورة لكن سوء الأحوال الجوية وقف حائلاً دون إقامتها وأضاف عبده أن الفريق سيستعيد خدمات دسوقى محمد وعلى الصعيدى بعد عودتهما من الإصابة وأكد عبده أن الفريق يسعى لضم ستة لاعبين فى بعض المراكز حيث تشتعل المنافسة فى مجموعة بحرى التى تضم العديد من الأندية التى لعبت دورى ممتاز.

وقال عبدالناصر محمد المدير الفنى لنادى فاركو إنه سيستغل الدافع المعنوى للاعبين بعد الفوز على أبوقير للأسمدة والعمل على تجهيزهم من أجل العودة للمكانة التى يستحقها الفريق بعد الدعم اللامحدود من مجلس الإدارة بإقامة المعسكرات وتوفير كل سبل الدعم مؤكدًا تعاهدهم بتحقيق الانتصارات وأضاف أن الفريق خاض معه ثلاث مباريات تعادل فى اثنتين وفاز فى واحدة مضيفًا أن فترة التوقف فرصة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة.

وفى نادى طنطا أكد أيمن المزين المدير الفنى للفريق أن الفوز الأخير على سيدى سالم كان بمثابة عودة للثقة التى افتقدها اللاعبون فى الفترة الماضية وقال المزين إن الفريق يستعد بقوة خلال فترة التوقف لمباراة أبوقير للأسمدة خاصة أنها ستكون مباراة قوية نظرًا لقوة المنافس.