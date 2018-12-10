اليوم.. منتخب الشاطئية يواجه مدغشقر في بطولة إفريقيا

المنتخب الوطنى للكرة الشاطئية

كتب - كريم عبد المحسن:

يلتقى المنتخب الوطنى للكرة الشاطئية، مع منتخب مدغشقر، فى تمام الواحدة والربع ظهر اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية لبطولة إفريقيا، المقامة فى شرم الشيخ.

ويخوض المنتخب المصرى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح فى تحقيق الفوز على المغرب بنصف دستة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أحمد عبدالرازق المدير الفنى لمنتخب الشاطئية، إن المنتخب المغربى كان ندًا قويًا ويمتلك لاعبين مميزين، لكن المنتخب الوطنى نجح فى التعامل معهم

حتى تحقيق الهدف وهو الفوز.

تابع أن مجموعة مصر قوية للغاية حيث تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية، مشيرا إلى أنه سيغلق صفحة الفوز اليوم ويركز من الغد فى مواجهة مدغشقر بعد غد الاثنين.

وأبدى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على

الكرة الشاطئية، سعادته بفوز الفراعنة على المغرب لكن القادم أصعب ولقاء مدغشقر بعد غد هو الأهم.

وأضاف أن الفوز فى البدايات يعطى دفعة معنوية إيجابية، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج لدعم الجماهير لزيادة حماس اللاعبين، مشيرا إلى أنه كان منفعلا بشدة مع المبارعة خوفا من تعرض الفريق القومى للخسارة.

كما تقام اليوم الاثنين مباراتان بين المغرب وكوت ديفوار فى الثانية عشرة ظهرا، ونيجيريا مع تنانيا فى الثانية والنصف عصرا.

وأقيمت أمس 3 مباريات فى البطولة، جمعت كوت ديفوار ومدغشقر، وليبيا مع نيجيريا، والسنغال مع تنزانيا.