الليلة.. صدام شرس بين اتحاد العاصمة والمريخ في كأس زايد

الاتحاد الجزائري والمريخ السوداني

كتب- محمد سعيد:

يترقب عشاق الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل بين الاتحاد الجزائري والمريخ السوداني في السابعة مساء على ملعب 5 جويليه بالجزائر ضمن منافسات إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى الفريق الجزائري لتحقيق فوز عريض لمصالحة جماهيره والمرور إلى الدور المقبل بعدما تلقى خسارة قاسية في مباراة

الذهاب بأم درمان بنتيجة 4/1، حيث يحتاج إلى الفوز بثلاثية نظيفة للتأهل.

وحشدت جماهير اتحاد العاصمة للقاء، حيث ينتظر أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما لمؤازرة الفريق لتحقيق الفوز والاستمرار في البطولة في ظل الخسارة الأخيرة بالمسابقة المحلية أمام

وفاق سطيف، إلا أنه لازال يقبض على الصدارة برصيد 33 نقطة وبفارق 7 نقاط عن شبيبة القبائل الوصيف.

في المقابل، يملك المريخ أفضلية كبيرة من خلال النتيجة التي حققها في الذهاب برباعية، كما أنه يعول كثيرًا على تألق لاعبه محمد عبدالرحمن يوسف، الذي سجل هاتريك في مباراة الذهاب ويسعى يامن زلفاني، المدير الفني للمريخ، لخطف هدف في اللقاء وإفساد مخطط الفريق الجزائري للعودة.