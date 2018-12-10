رياضة | لاعبو ريفر بليت يهاجمون رئيس الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو ريفر بليت يهاجمون رئيس الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحافة الأرجنتينية، إن لاعبي فريق ريفر بليت، احتفلت بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس عقب الفوز على بوكا جونيورز 3-1، أمس الأحد، داخل غرفة خلع الملابس، بالهتاف ضد رئيسي دولة الأرجنتين ونادي بوكا جونيورز.

وذكرت شبكة "TyC" الأرجنتينية، أن لاعبي ريفر بليت أهدوا اللقب إلى دانيل أنجليتشي، رئيس بوكا جونيورز، نكاية فيه.

وأوضحت أن جونزالو مارتينيز، لاعب ريفر بليت وصاحب الهدف الثالث في شباك بوكا جونيورز، التقط فيديو أثناء الاحتفالات داخل غرف خلع الملابس، وكان اللاعبون يهتفون في الخلفية ضد دانيل أنجليتشي رئيس بوكا جونيورز، وماوريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين.

وسبق وترأس ماكري نادي بوكا، من 1995 إلى 2007 ثم لعدة أشهر في 2008.

وكان أنجليتشي، أصر على عدم لعب نهائي القرن أمام ريفر بليت في ملعب المونيمنتال (معقل ريفر)، بعد حادثة الهجوم على حافلة بوكا قبل انطلاق إياب النهائي بساعات قليلة، لتتأجل المباراة عدة مرات، قبل أن يتم نقلها إلى العاصمة مدريد.