رياضة | لوكاكو يكشف سر تراجع مستواه مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يكشف سر تراجع مستواه مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، أنه كان في حاجة بالفعل، إلى التخلص من جزء من عضلاته حتى يستعيد لياقته ومستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المهاجم البالغ عمره 25 عامًا، هو هداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا في كل المسابقات، كما قاد بلجيكا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، لكنه سجل 6 أهداف فقط في 20 مباراة مع ناديه بالموسم الجاري.

وقال لوكاكو، بعدما سجل هدفًا في الفوز 4-1 على فولهام في البريميرليج السبت الماضي "أنا والجهاز الطبي أجرينا الكثير من الفحوص، لنعرف أين تكمن المشكلة".

وأضاف "تكونت بعض العضلات خلال كأس العالم، لكن في الدوري الإنجليزي لا يمكنني اللعب بنفس هذا القدر من العضلات، كما يحدث في المباريات الدولية.

وتابع "كنت أعلم أنني في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من العضلات، لذلك ابتعدت لفترة عن صالة الألعاب الرياضية".

وأردف "بعد كأس العالم، أعتقد أنني كنت مرهقًا بعض الشيء، لم أكن ألعب بالقوة اللازمة والحماس الكافي. الآن أعتقد أنني استعدت مستواي مجددًا، وأصبحت جاهزا".

وكان الفوز على فولهام هو الأول لمانشستر يونايتد في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.