رياضة | 3 صفقات من العيار الثقيل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 صفقات من العيار الثقيل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين عن اقتراب النادي الأهلي من ضم 3 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح تامر النحاس لبرنامج "ساعة مع شوبير" أنه بحكم علاقته بمسئولي الأهلي فإنهم سيضمون 3 صفقات مميزة بينها لاعب إفريقي.

وأضاف أن محمود السلمي لاعب الشجاعية الفلسطيني وقع للأهلي رسميًا وانتهت الصفقة بعد أن تدرب أكثر من مرة في قطاع ناشئي القلعة الحمراء.

وكانت معلومات قد ترددت عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمود السلمي الملقب بميسي غزة لخطفه من الأهلي بدعوى أنه وقع على استمارات فقط.