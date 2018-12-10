رياضة | اليوم .. منتخب الشاطئية فى مواجهة مصيرية أمام مدغشقر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. منتخب الشاطئية فى مواجهة مصيرية أمام مدغشقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل اليوم منتخب مصر للكرة الشاطئية، مواجهة صعبة ومصيرية أمام مدغشقر، في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المقامة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 8 الى 14 ديسمبر الجارى .

ويسعى المنتخب المصرى بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الرازق، لتحقيق الفوز على حساب منتخب مدغشقر القوى، لحسم تذكرة التأهل للدور نصف النهائى للبطولة، والاقتراب خطوة من تحقيق حلم التأهل لبطولة العالم التى تقام العام المقبل فى باراجواى، حيث يتأهل المنتخب الفائز بالبطولة والوصيف فقط لبطولة العالم .

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكاسح على نظيره المغربى 6/1، يليه منتخب مدغشقر فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوزه بنفس الجولة على منتخب كوت ديفوار 4/3.

ويسبق هذا اللقاء مباراة المغرب وكوت ديفوار في نفس المجموعة الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويعقبه مباراة نيجيريا وتنزانيا في المجموعة الثانية الساعة الثانية والنصف عصرا.