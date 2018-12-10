رياضة | المقاولون العرب يواجه بتروجت في لقاء الجريحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يواجه بتروجت في لقاء الجريحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق المقاولون العرب مع نظيره بتروجت في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوي العام.

يسعى فريق المقاولون العرب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في لقاء اليوم واستمرار نغمة الانتصارات بعد تخطي الأهلي في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق بتروجت إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من كبوة الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية للاقتراب من المنطة الدافئة بجدول الدوري.

يدخل المقاولون العرب لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما يقع بتروجت في المركز السادس برصيد 15 نقطة.