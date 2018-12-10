رياضة | مؤجلات الأهلي لن تمكنه من خطف صدارة الدوري في ديسمبر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤجلات الأهلي لن تمكنه من خطف صدارة الدوري في ديسمبر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل النادي الأهلي إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الذي يتصدره الزمالك برصيد 35 نقطة ثم بيراميدز في المركز الثاني بـ26 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث.

ولعب الأهلي 10 مباريات وله 6 مباريات مؤجلة بينما لعب الزمالك 14 مباراة وله مباراتان مؤجلتان بينما بيراميدز يتبقى له 3 مباريات.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في ديسمبر

الأهلي يخوض 3 مباريات مقبلة في شهر ديسمبر أمام النجوم وإنبي والداخلية وفي حالة الفوز بها سيصل إلى 29 نقطة بينما الزمالك له مباراة واحدة أمام بتروجت وإذا فاز بها سيصل إلى 38 نقطة.

أما بيراميدز فله مباراتان مع حرس الحدود وإنبي وإذا فاز بهما فسيصل 32 نقطة.

ووفقًا للأرقام السابقة فإن الزمالك ضمن تصدر جدول ترتيب الدوري المصري في شهر ديسمبر حتى إذا خسر من بتروجت.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي له مباريات مؤجلة مع الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز ستحسم ترتيب الدوري المصري مع إعلان جدول الدور لثاني للدوري المصري.